Ucraina pioggia di bombe nel giorno di San Nicola | così la popolazione si prepara al quarto Natale di guerra

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La consuetudine dei russi di attaccare durante le festività non è stata disattesa nemmeno questa volta. In Ucraina oggi si celebra San Nicola, nella tradizione locale è il giorno in cui ci si scambia i regali di Natale. A Leopoli giovani e adulti compravano gli ultimi regali fino a ridosso del coprifuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina pioggia bombe giornoUcraina, pioggia di bombe nel giorno di San Nicola: così la popolazione si prepara al quarto Natale di guerra - La consuetudine dei russi di attaccare durante le festività non è stata disattesa nemmeno questa volta. fanpage.it scrive

ucraina pioggia bombe giornoUcraina, pioggia di missili nella notte: maxi attacco russo devasta città e infrastrutture, feriti anche a Kiev - Le autorità hanno accusato Mosca per un "bombardamento massiccio contro l'infrastruttura ferroviaria" a Fastiv ... Scrive affaritaliani.it

Ucraina, piovono bombe. E si teme una nuova offensiva russa - Nelle ultime ore il cielo sopra la capitale ucraina si è trasformato in un inferno. Segnala huffingtonpost.it

In fuga dalle bombe in Ucraina, il pallone come una salvezza: “Sogni e futuro grazie alla Fiorentina” - Firenze, 26 agosto 2025 – La guerra ha sconvolto le loro vite, le bombe hanno cancellato tutto: la casa, le scuole, i campi di allenamento. Scrive lanazione.it

Ucraina, bombe russe sui 110 volontari italiani. Zelensky sferza l’Occidente: “Nessuna risposta degna all’offensiva di Putin” - Roma – Quella fra sabato e domenica è stata una notte di paura, l’ennesima, per l’Ucraina, ma anche per un gruppo di 110 attivisti italiani, diretti verso il confine polacco e colpiti da un massiccio ... Come scrive quotidiano.net

Utilizzo dati e privacy - Una notte di terrore ha colpito Leopoli, nel cuore dell’Ucraina occidentale, in quello che il governo locale definisce “il peggior attacco dall’inizio dell ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Pioggia Bombe Giorno