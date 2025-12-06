Ucraina nella metro di Kiev tornano tende e bivacchi

Quello avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre è stato uno degli attacchi più massicci dell'ultimo anno sull'Ucraina. La Russia conferma di aver lanciato sul Paese ben 116 missili balistici Kinzhal. Impiegati anche i bombardieri Tupolev, armati di missili cruise. I danni più gravi si sono registrati a Fastov, centro industriale a 60 chilometri dalla capitale, dove la stazione ferroviaria è stata rasa al suolo. A Kiev tornano tende e bivacchi nella metropolitana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, nella metro di Kiev tornano tende e bivacchi

