Ucraina giorno di guerra 1.382 | le news in diretta

Zelensky: "Lavoreremo nel modo più costruttivo possibile con tutti i nostri partner per garantire il raggiungimento di una pace dignitosa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno di guerra 1.382: le news in diretta

Giorno dopo giorno il tradimento di Trump verso l’Ucraina e la sua ostilità contro la NATO e gli alleati europei è sempre più evidente. Trump, Witkoff e Kushner giocano dalla parte di Putin. Dell’Ucraina non gliene importa nulla. E gli europei finalmente si stann Vai su X

Il decreto per prorogare gli invii di armi all’Ucraina per il 2026 non c’è, è sparito in poche ore dall’ordine del giorno del pre-Consiglio dei ministri per l’opposizione di Matteo Salvini. Ma la maggioranza non prova nemmeno a mettere la polvere sotto al tappeto - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, giorno di guerra 1.382: le news in diretta - "Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza", avverte Putin dopo la fumata nera nei colloqui al ... Scrive msn.com

Guerra in Ucraina e aiuti a Kiev, ecco quanto ha speso l’Italia e cosa chiede l’Ue. I dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina e aiuti a Kiev, ecco quanto ha speso l’Italia e cosa chiede l’Ue. Si legge su tg24.sky.it

Ucraina, Mosca: Non c'è dialogo con Ue. Media: Usa in pressing contro uso asset russi LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Mosca: Non c'è dialogo con Ue. Come scrive tg24.sky.it

Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 3 dicembre - Zelensky: «Fine del conflitto più vicino che mai, ma restano nodi». Riporta lastampa.it

Guerra in Ucraina, si mette male per Kiev: difese aeree in crisi. Il segreto della Russia - La resistenza ucraina sembra stia perdendo parte della sua grande capacità, dimostrata in questi quasi 3 lunghi anni di guerra, di contrastare gli attacchi aerei russi. Riporta iltempo.it

Basile presenta “Approdo per noi naufraghi”: “Ue ha tradito interessi dei suoi popoli, vuole continuare guerra in Ucraina” - Nel suo libro "Approdo per noi naufraghi", l'ex diplomatica critica l'Unione Europea e invoca un cambio di paradigma ... Riporta ilfattoquotidiano.it