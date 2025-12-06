Ucraina Cacciari | Il 90% dei media italiani sparge fake news Perché Meloni non consulta i cittadini sul riarmo?

“La guerra si fa anche con la disinformazione sistematica. E in Italia molti organi di stampa e molti media sono entrati in guerra, disinformando. Se scendi in campo e punti il nemico, spargi fake news col fine di danneggiare quel nemico. I l 90% dei media italiani ha lavorato così “. Sono le parole pronunciate dal filosofo Massimo Cacciari, ospite di Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, intervenendo sulla situazione della guerra tra Russia e Ucraina. L’ex sindaco di Venezia fa un parallelismo su come funzionava la stampa italiana, francese e tedesca durante la seconda guerra mondiale. E stigmatizza la narrazione del conflitto offerta dalla stampa e dai media mainstream: “Non c’è stata nessuna indagine sulle cause della guerra, nessuna analisi di come erano le strutture in Russia e in Ucraina che si confrontavano, nessun giudizio sul comportamento della Nato, tantomeno su quello del governo europeo, nessuna notizia fondata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

