Uccise il vicino che l’attaccò in ruspa | assolto

Niente carcere per Sandro Mugnai, l’uomo che nell’Epifania del 2023 reagì sparando all’aggressione di un conoscente albanese che tentava di buttargli giù la casa per delle banali ruggini. Fortunatamente, ogni tanto i magistrati scelgono il buon senso. Nel gennaio 2023 fu costretto a sparare quattro colpi di fucile perché il vicino di casa albanese, Gezim Dodoli, dopo aver ammassato le auto dei suoi familiari in un angolo del piazzale, con la benna di una ruspa tentava di abbattere il casolare di campagna che aveva appena ristrutturato sui colli di Arezzo. Dopo i primi scossoni, mentre i muri cominciavano a sgretolarsi, temette di restare sotto le macerie con i suoi cari e tirò il grilletto, freddando l’aggressore. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Uccise il vicino che l’attaccò in ruspa: assolto

Altre letture consigliate

Radio1 Rai. . #Arezzo Assolto Sandro #Mugnai, l’artigiano che nel gennaio del 2023 sparò e uccise il vicino che con una ruspa stava tentando di distruggergli la casa Simone Zazzera #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Uccise il vicino che gli demoliva casa con una #ruspa. Assolto per legittima difesa Sandro #Mugnai, 56enne artigiano aretino che sparò con il fucile da caccia nel gennaio del 2023. #Tg1 Alfredo Ranavolo Vai su X

Arezzo, uccise il vicino con un fucile dopo l’attacco con la ruspa: assolto Sandro Mugnai - L’uomo impugnò il fucile da caccia e sparò verso la cabina della ruspa uccidendo Dodoli. affaritaliani.it scrive

Sparò e uccise il vicino che gli demoliva casa con la ruspa: assolto - Imbracciò il fucile per salvare la famiglia, per i giudici è legittima difesa. Scrive msn.com

Arezzo, uccise il vicino che stava per demolirgli casa con la ruspa, assolto Sandro Mugnai: la storia - Assolto Sandro Mugnai: la Corte d’Assise di Arezzo riconosce la legittima difesa nel caso dell’uccisione del vicino Gezim Dodoli, avvenuta nel 2023 ... Secondo tag24.it

Uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa: assolto - Sandro Mugnai, l'artigiano che il 5 gennaio del 2023 uccise Gezim Dodoli è stato assolto dai giudici della Corte d'assise del tribunale di Arezzo ... Da msn.com

Uccise il vicino che gli stava demolendo casa con una ruspa: Sandro Mugnai assolto per legittima difesa. Le lacrime alla lettura della sentenza - I giudici hanno respinto l'accusa di omicidio volontario per cui la pm aveva chiesto una condanna a 4 anni. Come scrive msn.com

Uccise il vicino che gli stava demolendo casa con la ruspa, assolto per legittima difesa - La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto oggi, venerdì 5 dicembre, Sandro Mugnai, l'artigiano aretino che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con una ... Secondo msn.com