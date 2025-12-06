Uccide nonna a martellate e ferisce il patrigno | 30enne in manette ad Acilia

Il 30enne è stato tempestivamente geolocalizzato attraverso il suo smartphone, per poi essere individuato e fermato dagli agenti del X distretto Lido di polizia. Il 30enne si trovava in viale Giustiniano Imperatore, a Roma, quando è stato raggiunto dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Uccide nonna a martellate e ferisce il patrigno: 30enne in manette ad Acilia

