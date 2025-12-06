Uccide la nonna a martellate preso il nipote

Lidentita.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermato un 30enne tradito dalla geolocalizzazione del telefono. L'aggressione dopo una lite ad Acilia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

uccide la nonna a martellate preso il nipote

© Lidentita.it - Uccide la nonna a martellate, preso il nipote

