Uccide la nonna a martellate in casa ad Acilia fermato trentenne

(Adnkronos) – Una donna di 80 anni è stata uccisa a martellate in casa ad Acilia. La polizia ha fermato il nipote di 30 anni che dopo l'omicidio, avvenuto in un'abitazione di via Giuseppe Molteni, si era allontanato prendendo un treno della Roma-Lido. Il giovane è stato bloccato in viale Giustiniano Imperatore, in zona Ostiense.

