Uccide la nonna a martellate in casa a Ostia fermato il nipote 30enne Lorenzo Vitali | bloccato a una fermata della metro
ROMA - Orrore a Ostia. Un'anziana è stata uccisa a martellate in casa. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. L'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Argomenti simili trattati di recente
La sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le luci di casa della nonna erano accese - facebook.com Vai su Facebook
Nuove testimonianze parlano delle luci accese nella casa vuota della nonna di Chiara Poggi la notte prima dell’omicidio. Un dettaglio mai approfondito che riemerge mentre la perizia sul Dna riporta Andrea Sempio al centro del caso Garlasco panorama.it/attu Vai su X
