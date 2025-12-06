Uccide la nonna a martellate in casa a Ostia fermato il nipote 30enne | bloccato a una fermata della metro

Ilmessaggero.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA - Orrore a Ostia. Un'anziana è stata uccisa a martellate in casa. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. L'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

uccide la nonna a martellate in casa a ostia fermato il nipote 30enne bloccato a una fermata della metro

© Ilmessaggero.it - Uccide la nonna a martellate in casa a Ostia, fermato il nipote 30enne: bloccato a una fermata della metro

Leggi anche questi approfondimenti

uccide nonna martellate casaUccide la nonna a martellate in casa a Ostia, fermato il nipote 30enne: bloccato a una fermata della metro - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. Segnala ilmessaggero.it

Madre uccide a martellate figlia disabile. Servono subito interventi per il Dopo di Noi - Ancora una notizia drammatica, insopportabile, atroce, da qualunque parte la si guardi: la disperazione ha portato ieri una anziana madre – 85enne – a uccidere a colpi di martello la figlia disabile ... Si legge su disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Uccide Nonna Martellate Casa