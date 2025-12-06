Uccide la nonna a martellate | fermato un 30enne a Ostia Ferito anche il compagno della madre

Roma, 6 dicembre 2025 – Un'anziana è stata uccisa a martellate, il corpo ritrovato esanime nella sua abitazione di Osta, in provincia di Roma. La donna, una 80enne, era riversa a terra in una pozza di sangue. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, l’uomo è stato bloccato a una fermata della metro mentre cercava di fuggire dal luogo del delitto. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. L'allarme è scattato intorno alle 8.30 di questa mattina in via Molteni. Ad allertare la polizia sono stati i vicini, che hanno sentito le urla della donna. Subito hanno allertato i soccorsi per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uccide la nonna a martellate: fermato un 30enne a Ostia. Ferito anche il compagno della madre

