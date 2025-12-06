Uccide la nonna a martellate dopo una lite in casa | la polizia arresta un 30enne a Roma

Uccide la nonna a martellate, ferisce il compagno della madre e poi tenta la fuga a Roma. Sabato mattina, in zona Ostiense, la polizia ha fermato un uomo di 30 anni accusato dell’omicidio di sua nonna di 80 anni. Il fatto è avvenuto in un appartamento di via Giuseppe Molteni, ad Acilia: l’anziana signora è stata uccisa a martellate al culmine della lite in cui è stato ferito anche il compagno della madre del trentenne, trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi a Ostia. Uscito dall’appartamento, l’uomo avrebbe preso un treno per Roma. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato la polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

