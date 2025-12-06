Uccide la nonna a martellate arrestato
11.30 Una donna di 80 anni è stata uccisa a martellate nella sua casa ad Ostia. E' stato fermato il nipote 30enne, bloccato ad una fermata della metro. L'allarme è scattato quando i vicini hanno sentito le urla dell'anziana e hanno chiamato il 112. All'arrivo dei Carabinieri,la donna era in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite familiare. Non si sa il movente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le luci di casa della nonna erano accese - facebook.com Vai su Facebook
Nuove testimonianze parlano delle luci accese nella casa vuota della nonna di Chiara Poggi la notte prima dell’omicidio. Un dettaglio mai approfondito che riemerge mentre la perizia sul Dna riporta Andrea Sempio al centro del caso Garlasco panorama.it/attu Vai su X
Uccide la nonna a martellate dopo una lite, arrestato 30enne: ferito anche il compagno della donna - L'autore dell'omicidio, il nipote, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato ... Secondo fanpage.it
Uccide la nonna a martellate in casa a Ostia, fermato il nipote 30enne: bloccato a una fermata della metro - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. Segnala ilmessaggero.it
Omicidio a Ostia: 30enne uccide la nonna a martellate in casa. Prima aveva ferito il compagno della madre in un negozio - Poco prima delle nove di sabato mattina un uomo di trent’anni ha assassinato la nonna di 80 colpendola ripetutamente con un martello all’interno dell’abitazione della donna in via ... Da roma.corriere.it