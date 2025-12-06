Uccide la nonna a martellate arrestato

11.30 Una donna di 80 anni è stata uccisa a martellate nella sua casa ad Ostia. E' stato fermato il nipote 30enne, bloccato ad una fermata della metro. L'allarme è scattato quando i vicini hanno sentito le urla dell'anziana e hanno chiamato il 112. All'arrivo dei Carabinieri,la donna era in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite familiare. Non si sa il movente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it