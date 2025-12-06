Uccide la nonna a martellate a Ostia Fermato un ragazzo di 30 anni

AGI - Omicidio questa mattina in u appartamento di Ostia, sul litorale romano, dove al culmine di una lite un trentenne ha ucciso a martellate la nonna di 80 anni e ferito il compagno della madre, un 59enne. L'uomo è stato portato al Grassi. Il 30enne è stato arrestato dai poliziotti del Reparto Volanti dopo essere sceso dal treno della linea Roma-Lido all'altezza di viale Giustiniano Imperatore. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uccide la nonna a martellate a Ostia. Fermato un ragazzo di 30 anni

