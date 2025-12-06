Uccide la nonna a martellate a Ostia | fermato un 30enne Ferito anche il compagno della madre
Roma, 6 dicembre 2025 – Un'anziana è stata uccisa a martellate, il corpo ritrovato esanime nella in un appartamento sul litorale di Osta, in provincia di Roma. La donna, una 80enne, sarebbe stata colpita dal nipote al culmine di una lite familiare: quando sono arrivati i soccorsi, la vittima era riversa a terra in una pozza di sangue. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, l’uomo è stato rintracciato attraverso il gps del telofino e bloccato a una fermata della metro mentre cercava di fuggire dal luogo del delitto. Il 30enne avrebbe ferito il compagno della madre. L'uomo è stato portato all’ospedale Grassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
