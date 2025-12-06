Uccide la nonna 80enne a martellate e scappa in treno | il nipote trovato a una fermata della metro Ferito anche il compagno della mamma

Orrore ad Acilia. Un'anziana è stata uccisa a martellate in casa. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. L'allarme è scattato intorno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Uccide la nonna 80enne a martellate e scappa in treno: il nipote trovato a una fermata della metro. Ferito anche il compagno della mamma

La sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le luci di casa della nonna erano accese - facebook.com Vai su Facebook

Nuove testimonianze parlano delle luci accese nella casa vuota della nonna di Chiara Poggi la notte prima dell’omicidio. Un dettaglio mai approfondito che riemerge mentre la perizia sul Dna riporta Andrea Sempio al centro del caso Garlasco panorama.it/attu Vai su X

Uccide la nonna a martellate: fermato un 30enne a Ostia. Ferito anche il compagno della madre - I poliziotti hanno bloccato il nipote alla fermata della metro, mentre cercava di fuggire dal luogo del delitto. Lo riporta quotidiano.net

