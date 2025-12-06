Uccide la figlia disabile e si suicida

14.00 Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. E' avvenuto a Corleone, nel Palermitano, in un appartamento nel centro storico. Sono intervenuti i carabinieri che conducono le indagini e i sanitari del 118 La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. E si è trovata sola a gestire la figlia. L'allarme sarebbe stato da una vicina di casa. Secondo una prima ricostruzione,la donna,di 78 anni,avrebbe strangolato la figlia 47enne con una corda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

"Volevamo un maschio", coppia uccide la figlia di 2 mesi in Pakistan https://gazzettadelsud.it/?p=2138725 - facebook.com Vai su Facebook

Corleone, donna uccide la figlia disabile e poi si suicida - Una donna e la figlia disabile sono state trovate prive di vita questa mattina in un appartamento a Corleone, nel Palermitano. Segnala rainews.it

Donna uccide la figlia disabile e si suicida a Corleone - La donna aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi, e si era trovata sola a gestire la situazione ... Secondo tg24.sky.it

Corleone, madre uccide la figlia disabile e si suicida - In una casa del pieno centro del paese, una donna ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita. Lo riporta tg.la7.it

Corleone, uccide la figlia disabile e si suicida: aveva perso il marito qualche mese fa - Nel centro storico di Corleone si è consumato un dramma familiare: una donna ha ucciso la figlia disabile per poi decidere di farla finita impiccandosi. Come scrive msn.com

Donna uccide la figlia disabile e si suicida - Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Si legge su msn.com

Mamma uccide la figlia disabile e si impicca a Corleone. I vicini: “Vedova da poco, si è ritrovata sola” - Secondo alcuni compaesani, la donna non avrebbe retto alla morte del marito, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi ... Come scrive quotidiano.net