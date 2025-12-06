2025-12-05 17:55:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Alla vigilia di una delle sfide più affascinanti e impegnative della stagione, Cesc Fabregas si è presentato davanti ai microfoni con lo stesso mix di lucidità, ambizione e realismo che sta cercando di trasmettere al suo Como. Domani a San Siro li attende l’Inter: un esame di maturità contro una delle squadre più solide e rodate d’Europa. Il tecnico spagnolo non ha cercato scorciatoie né nella lettura del divario né nel rivendicare il percorso della sua squadra, rispondendo punto su punto alle domande e mantenendo sempre un filo conduttore chiaro: rispetto massimo per i nerazzurri, ma nessuna rinuncia alla propria identità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare”. E risponde a Capello…