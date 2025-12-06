Tutto fermo e ricorsi milionari per il Parco Nord denuncia il M5s Il sindaco replica e annuncia il ricorso

Botta e risposta tra il Movimento 5 Stelle e il sindaco Carlo Masci sul Parco Nord o meglio sugli espropri che, denunciano il consigliere comunale Paolo Sola e la consigliera regionale Erika Alessandrini, starebbero tenendo al palo il progetto da 3 milioni di euro. Ricorsi derivati, denunciano i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

