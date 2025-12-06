Tutti pazzi per il Como introvabile la maglia di Paz e sempre più fan vip Oggi cinquemila tifosi saranno a San Siro Così la Champions è un obiettivo

Como – La carica di cinquemila è pronta a invadere San Siro. Un maxiesodo festoso inseguendo il meraviglioso sogno europeo. Sarà un sabato diverso per tanti comaschi, che arriveranno a Milano non per lo shopping natalizio ma per sostenere una squadra tanto talentuosa quanto imprevedibile. Da giorni non si parla d'altro in città, ovvero della trasferta in casa dell'Inter di Lautaro: in quattromila si sono assicurati il biglietto per il settore ospiti (terzo anello blu), tanti altri vedranno la partita mischiati fra i supporter nerazzurri. Negli storici punti di ritrovo dei supporter biancoblù c'è grande eccitazione.

