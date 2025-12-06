Tutti dall' editore contestato a chiedere di Charlie Kirk

Fuori dalla Fiera del libro di Roma è andata in scena tutta l'intolleranza della sinistra italiana che ha organizzato un volantinaggio antifascista per protestare contro la presenza della casa editrice Passaggio al bosco a Più libri più liberi con il segretario del Partito Democratico di Roma Enzo Foschi che si è rifiutato di rispondere alle nostre domande: «Voi siete del Giornale, non parlo con il Giornale». Alla domanda su cosa ne pensasse della presenza in fiera di editori che espongono libri apologetici su Stalin, Foschi ha dimostrato tutto il carattere illiberale di questa sinistra che, non solo chiede di censurare una casa editrice, ma si rifiuta di rispondere alle domande dei giornali testimoniando una visione allergica al confronto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

