Tutta l’italia piange la perdita di un grande artista di 56 anni

La scena musicale italiana si trova a dover affrontare una perdita di grande rilievo con la scomparsa di Sandro Di Stefano, prestigioso compositore e direttore d’orchestra, deceduto all’età di 56 anni. La sua morte, avvenuta a causa di una malattia rapida e inesorabile, ha suscitato un naturale cordoglio tra colleghi, artisti e appassionati. La sua recente candidatura agli Oscar 2026 con la colonna sonora del film “Cadet”, ora in lizza come miglior pellicola internazionale, rende questa perdita ancora più dolorosa e inaspettata. sandro di stefano: una carriera ricca di successi e riconoscimenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

