Tutta l’Italia in lutto Musica sotto choc la conferma poco fa | fan e colleghi sconvolti

Grave lutto per la musica italiana: è morto a 56 anni il celebre compositore e direttore d’orchestra. La conferma è arrivata poco fa. Il decesso è avvenuto a causa di una malattia breve e ineluttabile. Un addio che arriva proprio dopo la lieta notizia della candidatura agli Oscar 2026 del film ‘Cadet’, da lui musicato e ora in corsa per la nomination come miglior pellicola internazionale. Lascia la moglie Anna e i due figli, Pierpaolo e Laura, entrambi studenti del conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone. Leggi anche: “Lei nel programma Mediaset”. Elodie, non solo successi in musica: sbarca anche in tv “Tutta l’Italia in lutto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

