Tuscania tagliata la testa alla statua della Madonna del Poggio Il Comune | Chi sa si faccia avanti | FOTO
A Tuscania nel mirino dei vandali è finita la statua della Madonna del Poggio, situata in località Il Cerro, uno dei luoghi cari alla devozione locale. All'opera religiosa è stata rimossa la testa, una ferita profonda inferta a un simbolo di fede e tradizione che da sempre accompagna la storia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
