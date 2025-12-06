Tuscania rimossa la testa alla statua della Madonna del Poggio Il Comune | Chi sa si faccia avanti | FOTO
A Tuscania nel mirino dei vandali è finita la statua della Madonna del Poggio, situata in località Il Cerro, uno dei luoghi cari alla devozione locale. All'opera religiosa è stata rimossa la testa, una ferita profonda inferta a un simbolo di fede e tradizione che da sempre accompagna la storia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Fori Imperiali, testa di statua emerge da scavi di via Alessandrina, Gualtieri: «Roma non smette mai di stupire» - Una testa marmorea di grandi dimensioni, un volto maschile con la folta capigliatura e un'espressione intensa. Si legge su roma.corriere.it