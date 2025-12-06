Turismo | Ponte dell’Immacolata L’Umbria tra le mete prescelte | Effetto-albero a Gubbio e al Lago

Perugia, 6 dicembre 2025 – I conti come sempre si fanno alla fine, ma per il Ponte dell’Immacolata le previsioni turistiche sono ancora una volta molte buone per l’Umbria. Non si attende proprio il “pienone”, visto che il giorno festivo cade di lunedì e poi c’è l’intera settimana lavorativa davanti. Ma le prenotazioni negli alberghi e nelle strutture extraalberghiere sono importanti. Il presidente umbro di Federalberghi, Simone Fittucci, in proposito spiega che “la cose fin qui stanno andando abbastanza bene e siamo soddisfatti ovviamente. La nostra regione sta rispondendo bene anche in questa occasione per quello che riguarda l’arrivo dei turist”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo: Ponte dell’Immacolata. L’Umbria tra le mete prescelte: “Effetto-albero a Gubbio e al Lago”

