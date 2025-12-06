Turismo col segno più Il Consorzio tiranese brinda grazie al Trenino
Bilancio in crescita e nuovi strumenti digitali: l’anno del consorzio turistico Media Valtellina si chiude in bellezza. La presidente del Consorzio turistico Media Valtellina, Marcella Pini, e il direttore, Pierluigi Negri, nel corso dell’assemblea dei soci hanno illustrato l’andamento finanziario annuale e le principali attività svolte. "Il bilancio ha rivelato un record da 2.193.400 euro, con un utile in crescita a 11.296 euro – si legge nella nota del Consorzio turistico tiranese -. Tra i punti salienti, la presentazione della nuova campagna "Scopri Tirano e i Comuni della Media Valtellina: vorrai restare per giorni" e del portale completamente rinnovato www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Tutti i settori e tutte le località registrano un segno più: i dati del turismo a ottobre in Fvg - facebook.com Vai su Facebook
Al via un anno nel segno del turismo culturale e religioso alla scoperta dell'aspetto più intimo della città spagnola. Il Sacro Graal è custodito qui, nella cattedrale, dal 1437. L'articolo di Massimiliano Rella buff.ly/m5qzc1l Vai su X
Turismo col segno più. Il Consorzio tiranese brinda grazie al Trenino - Bilancio in crescita e nuovi strumenti digitali per il sodalizio Media Valtellina. Lo riporta ilgiorno.it
Montefiascone – Accordo turistico con Palermo: firmata la collaborazione tra Federalberghi Extra Terrasini e il Consorzio del Lago di Bolsena - La sindaca De Santis: «Un ponte tra territori ricchi di storia e bellezza, il futuro del turismo passa anche da qui» MONTEFIASCONE – Si rafforza l’asse t ... Scrive etrurianews.it
Turismo, nuove sfide per il Consorzio - La ricetta del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco per riuscire a promuovere il territorio anche in un periodo difficile come quello attuale. Scrive ilgiorno.it
Turismo: nasce il Consorzio delle Apt del Trentino - Favorire maggiori servizi, nuove competenze ed economie di scala nel settore turistico a favore dei territori trentini. Da ansa.it
Il consorzio del golf manda in buca il turismo - È nato il Consorzio «Liguria Golf»: si tratta di un nuovo strumento di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica del territorio a cui fanno riferimento i principali circoli golf della ... Come scrive ilgiornale.it
Turismo del vino in Maremma: il Morellino di Scansano “sale in bici” - Il nettare di Bacco e le due ruote diventano sempre più un binomio inscindibile, all’insegna di un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Scrive luxgallery.it