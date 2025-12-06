Tuchel riflette sul girone difficile dopo che l’Inghilterra ha scoperto gli avversari della Coppa del Mondo 2026

2025-12-06 01:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha riflettuto sul girone della Coppa del Mondo della sua squadra dopo aver supervisionato una campagna di qualificazione perfetta che ha visto otto vittorie su otto senza subire gol. L’Inghilterra affronterà la Croazia, seconda classificata nel 2018, Panama e Ghana nel Gruppo L la prossima estate. Parlando dopo il sorteggio di Washington DC, l’allenatore Thomas Tuchel ha dichiarato: “Gruppo difficile, apertura difficile. “Croazia e Ghana are due regolari in Coppa del Mondo e due nazioni orgogliose e forti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com