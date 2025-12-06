Tu si que Vales ultima puntata | chi vincerà tra i talent rimasti in gara?

Tu si que Vales, ultima puntata: chi vincerà tra i talent giudicati da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli? Tra gli ospiti per la Lip-sync battle Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia e Giucas Casella. Sabato 6 dicembre in diretta in prima serata su Canale 5 dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma riflettori puntati sull’ultima puntata di questa stagione del talent show del sabato sera, Tu si que Vales. A condurre la kermesse Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che presentano 16 artisti che con il loro talento hanno conquistato un posto nella finalissima. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tu si que Vales, ultima puntata: chi vincerà tra i talent rimasti in gara?

