Tu Sì Que Vales | la finalissima del 6 dicembre accende il prime time di Canale 5

Sabato 6 dicembre Canale 5 accende i riflettori sull'ultimo appuntamento stagionale di Tu Sì Que Vales, il talent show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e tra i più seguiti della televisione italiana. A guidare la serata ci saranno ancora una volta Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, pronti a presentare gli artisti che hanno conquistato un posto nella finale dopo un percorso ricco di emozioni e colpi di scena. In palio c'è il montepremi da 100mila euro in gettoni d'oro, destinato al talento più votato dal pubblico. Come votare il proprio artista preferito. La scelta del vincitore è completamente nelle mani dei telespettatori.

