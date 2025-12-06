TU SI QUE VALES | LA FINALE IN DIRETTA SU CANALE 5 ESIBIZIONI E VIP DELLA SERATA

Sabato 6 dicembre, in diretta in prima serata su Canale 5, riflettori puntati sull’ultima puntata di questa stagione di “ Tu Sì Que Vales “, il talent show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. A condurre la kermesse Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che presentano 16 artisti che con il loro talento hanno conquistato un posto nella finalissima. Solo uno di loro sarà il vincitore di questa 12° edizione, e si aggiudicherà il montepremi del valore di 100.000 Euro in gettoni d’oro. A decidere chi vince il pubblico da casa tramite sms al numero 477.000.4 indicando il codice o il nome dell’artista scelto, oppure su app Wittytv o app Mediaset Infinity (per smartphone). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TU SI QUE VALES: LA FINALE IN DIRETTA SU CANALE 5. ESIBIZIONI E VIP DELLA SERATA

