Tu Si Que Vales feat Lip Sync Battle l’edizione del riscatto che ha visto Maria De Filippi tornare regina
Sempre meno talent grazie al segmento "playback" che ha fagocitato 13 di trasmissione, Tu Si Que Vales si è ripreso dagli scricchiolii del 2024 puntando tutto sulla dichiarata leggerezza, con finale di stagione che certifica il ritrovato primato del sabato sera. C'era da raddrizzare una barca che aveva iniziato ad imbarcare acqua e Maria De Filippi, capitana inaffondabile, c'è riuscita appieno. La 12esima edizione di Tu Si Que Vales era partita con i fucili puntati contro, perché l'undicesima stagione era stata la meno vista della storia in termini di telespettatori con tanto di 4 sconfitte su otto scontri diretti contro Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
