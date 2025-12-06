Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere su Canale 5, 6 dicembre. Tu si que vales 2025 va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.25. Il popolare show del sabato sera, giunto alla dodicesima edizione, vede una grande novità in giuria: arriva Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, a fianco dei confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare. Alla conduzione il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2025 in onda stasera, 6 dicembre. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Argomenti simili trattati di recente

Apricena in finale a Tu Si Que Vales Domani sera, sabato 6 Dicembre, tutta Apricena sarà davanti alla TV per sostenere Sarah e Mauro Palumbo, un papà e una figlia che hanno portato il talento della nostra città fino alla finalissima di Canale 5. È un risultat - facebook.com Vai su Facebook

Tu Si Que Vales, la finale in diretta TV: anticipazioni, televoto, finalisti e il maxi-premio al vincitore - Il talent show di Canale 5 è arrivato al capolinea: tutte le anticipazioni dell'ultima puntata, dai 13 finalisti al ruolo speciale di Francesca Fagnani. libero.it scrive

Tu sì que vales 2025, stasera la finale: chi sono i 16 finalisti, come si vota e a quanto vale il montepremi - Stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale5 dalle ore 21:20 andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025 ... Lo riporta fanpage.it

Tú sí que vales 2025, stasera la finale: anticipazioni, concorrenti, tutto quello che c'è da sapere - La guida completa per seguire l'ultimo appuntamento con la dodicesima edizione del talent show di Canale 5, in onda in diretta sabato 6 dicembre in prima serata ... corriere.it scrive

Tu si que vales finale 6 dicembre 2025: finalisti e come votare - Finale Tu si que vales 6 dicembre 2025 in diretta su Canale 5: tutti i 13 finalisti in gara, la giuria con Bonolis e come votare per il vincitore. Si legge su lifestyleblog.it

Tú Sí Que Vales 2025, stasera l'ultima puntata su Canale 5: i finalisti e gli ospiti - Si conclude stasera sabato 6 dicembre su Canale 5 la 12ª edizione di Tu Si Que Vales, le anticipazioni e chi sono i finalisti. Scrive msn.com

Anticipazioni Tu Sì Que Vales, i concorrenti e gli ospiti della finale del 6 dicembre - Il 6 dicembre va in onda la finale di "Tu sì que vales": solo uno tra i 16 concorrenti in gara sarà eletto vincitore. dilei.it scrive