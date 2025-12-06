Tu sì que vales 2025 stasera su Canale 5 ultima puntata | ospiti finalisti montepremi e guida al televoto

Ultimo appuntamento con lo show: i sedici finalisti si sfidano con nuove performance per conquistare il pubblico. Ecco il montepremi e gli ospiti della finale della Lip-sync battle. Si accendono le luci dello Studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma per l'attesissima finale della dodicesima stagione di "Tú Sí Que Vales", il talent show di Canale 5 che stasera, sabato 6 dicembre, in prima serata, subito dopo La ruota della fortuna, decreterà il vincitore assoluto di questa edizione. Basato sull'omonimo format spagnolo, il programma ha nuovamente dominato la gara degli ascolti del sabato sera, battendo regolarmente il competitor di Rai 1, Ballando con le Stelle, confermandosi come la vera macchina da guerra autunnale del prime time Mediaset, con picchi di share che hanno raggiunto il 28,8% di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tu sì que vales 2025, stasera su Canale 5 ultima puntata: ospiti, finalisti, montepremi e guida al televoto

