Tu sì que vales 2025 stasera la finale | i 16 finalisti come votare e quanto vale il montepremi

La grande attesa è finita: stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20, andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025, in arrivo dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna. L'ultima serata della dodicesima edizione si svolgerà dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma e vedrà in scena 16 artisti pronti a contendersi il titolo di campione. A guidare il pubblico attraverso esibizioni mozzafiato saranno ancora una volta Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori di questa edizione. Solo uno dei finalisti conquisterà il titolo di vincitore e con esso il montepremi di 100.

