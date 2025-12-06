Tu sì que vales 2025 stasera la finale | chi sono i 16 finalisti come si vota e a quanto vale il montepremi

Stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale5 dalle ore 21:20 andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025. Chi sono i 16 artisti finalisti, che si contenderanno il titolo di il vincitore e il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro, e come si vota da casa tramite numero sms e app Witty e Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Stasera mi concedo una pausa sacra! Recupero arretrato importante: Uomini e Donne 3 puntate Quarto Grado tu si que vales Amici Io, plaid, tisana e drama quanto basta. E voi? Che squadra siete stasera? Team Divano ? Team Uscita Team “ - facebook.com Vai su Facebook

Tu sì que vales 2025, stasera la finale: chi sono i 16 finalisti, come si vota e a quanto vale il montepremi - Stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale5 dalle ore 21:20 andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025 ... Si legge su fanpage.it

Tú Sí Que Vales 2025, stasera l'ultima puntata su Canale 5: i finalisti e gli ospiti - Si conclude stasera sabato 6 dicembre su Canale 5 la 12ª edizione di Tu Si Que Vales, le anticipazioni e chi sono i finalisti. Secondo msn.com

Tú sí que vales 2025, stasera la finale: anticipazioni, concorrenti, tutto quello che c'è da sapere - La guida completa per seguire l'ultimo appuntamento con la dodicesima edizione del talent show di Canale 5, in onda in diretta sabato 6 dicembre in prima serata ... Scrive corriere.it

Tu Si Que Vales (23 novembre), esibizioni mozzafiato e Maria De Filippi sotto choc: "Che bello che è" - Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. Da libero.it

Tu Sì Que Vales, pagelle prima puntata: De Filippi imita Orietta Berti (10), Bonolis prende il posto di Gerry Scotti (6) - Pochi programmi riescono a tenere i telespettatori in bilico tra sincere risate e commozione come Tu Sì Que Vales. Si legge su dilei.it

Tu Si Que Vales, concorrente senza mutande non censurato: è polemica. La reazione di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli - Un'esibizione senza dubbio particolare e esilarante è andata in onda nella serata di ieri, 12 ottobre, a Tu Si Que Vales, che però ha portato anche numerose polemiche. Scrive leggo.it