Trump suona la sveglia all’Europa | Rischia di sparire entro 20 anni

Il documento strategico della Casa Bianca bacchetta le élite del Vecchio continente: «I cittadini invocano la pace, loro sovvertono la democrazia». Avvisi a Nato («Basta espansione») e Cina: «Non tocchi Taiwan». Viva l’Europa, abbasso l’Unione europea. È la sintesi brutale ma efficace della dottrina di Donald Trump, esposta in un documento di una trentina di pagine, datato novembre 2025, che la Casa Bianca ha diffuso ieri. A bistrattare Bruxelles ci hanno già pensato diversi esponenti dell’amministrazione americana: il segretario di Stato, Marco Rubio, ha rifiutato d’incontrare l’omologa, Kaja Kallas, a Washington; il suo vice, Christopher Landau, ha rinfacciato a Federica Mogherini, già Alto rappresentante Ue, ora sotto inchiesta, di essere stata un’estimatrice del regime castrista; JD Vance, dopo il discorso di Monaco di febbraio, durissimo con l’Unione, ha contestato la multa da 120 milioni comminata a X per violazione del Dsa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump suona la sveglia all’Europa: «Rischia di sparire entro 20 anni»

Scopri altri approfondimenti

La consegna del premio Fifa al Presidente Trump quale promotore della pace nel mondo - facebook.com Vai su Facebook

Trump, 'DeepSeek sia la sveglia per le big tech Usa' - DeepSeek deve essere "un campanello di allarme" per la Silicon Valley, deve suonare la sveglia per l'industria tecnologica americana e spronarla a fare di più, meglio e ... ansa.it scrive

Tasse alle multinazionali, il no di Trump sveglia l'Ue - È quella che Donald Trump, all'insegna dell'«America First», minaccia di scatenare su scala globale. Come scrive ilgiornale.it

Deepseek A.I., Trump: sveglia per nostre aziende - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Suona la sveglia di Trump: il mondo globale non sarà più lo stesso - Con l’arrivo di Trump, il mondo si è dovuto attrezzare ad affrontare una trasformazione senza precedenti. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Deepseek, Trump: sia una sveglia per nostre aziende - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Trump sulla mossa cinese nell’intelligenza artificiale: DeepSeek è una sveglia per l’industria - Dopo il terremoto provocato dalla startup cinese DeepSeek, che lunedì ha spazzato via mille miliardi di dollari di capitalizzazione dai listini mondiali, mandando a picco i titoli di Big Tech e ... Scrive corriere.it