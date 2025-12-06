Trump scarica l’Europa | Rischia di essere cancellata Meloni | Dobbiamo difenderci da soli Nessuna incrinatura con gli Usa
Donald Trump scarica l'Europa e avverte: se non cambia, rischia la "reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà". Giorgia Meloni non vede "nessuna incrinatura" nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa, e ribadisce che se il Vecchio Continente "vuole essere grande deve essere capace di difendersi da solo" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
