Trump scarica l’Europa | Rischia di essere cancellata Meloni | Dobbiamo difenderci da soli Nessuna incrinatura con gli Usa

Firenzepost.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump scarica l'Europa e avverte: se non cambia, rischia la "reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà". Giorgia Meloni non vede "nessuna incrinatura" nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa, e ribadisce che se il Vecchio Continente "vuole essere grande deve essere capace di difendersi da solo" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

trump scarica l8217europa rischia di essere cancellata meloni dobbiamo difenderci da soli nessuna incrinatura con gli usa

© Firenzepost.it - Trump scarica l’Europa: “Rischia di essere cancellata”. Meloni: “Dobbiamo difenderci da soli. Nessuna incrinatura con gli Usa”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump scarica l8217europa rischiaTrump scarica l'Europa, 'rischia di essere cancellata' - Donald Trump scarica l'Europa e avverte: se non cambia, rischia la "reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà". Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Scarica L8217europa Rischia