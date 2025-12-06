Trump scarica l' Europa Kallas | Rimangono il nostro più grande alleato

Gli Stati Uniti sono ancora il nostro maggior alleato e dovremmo restare uniti. È Kaja Kallas, l'Alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles ad alzare la testa di fronte a un'Europa ferita e stordita dopo la pubblicazione della nuova strategia di sicurezza nazionale americana fortemente critica verso il Vecchio Continente e le istituzioni europee. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump scarica l'Europa, Kallas:""Rimangono il nostro più grande alleato"

