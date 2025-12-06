Trump pubblica il manifesto che può cambiare il mondo

Non è mai stata così elementare la strategia per la sicurezza nazionale americana, trentatré pagine pubblicate giovedì, con inusuale discrezione, sul sito della Casa Bianca, organizzate in elenchi puntati, come piace a lui («anzi, mi piace che abbiano meno punti possibili», ha detto), accorpati sotto titoli ancor più elementari. Cosa vogliono gli Stati Uniti in generale? Cosa vogliono nel mondo e dal mondo? Quali sono i mezzi a disposizione dell’America per ottenere ciò che vogliamo? I principi, Le priorità, Le regioni. Elementari sono giocoforza le conclusioni che ne se traggono e cioè che le decisioni di politica estera che informano il secondo mandato di Donald Trump devono rispondere a tre necessità: rendono l’America più forte? Rendono l’America più sicura? Rendono l’America più ricca? Se non rispondono a queste tre domande, e preferibilmente a tutte e tre, saranno considerate strategie sbagliate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

