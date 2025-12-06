Trump mette l’Europa in ginocchio | come la nuova strategia USA trasforma la paura in arma politica per imporre la sua agenda
Il documento di Washington dipinge un’Europa “irriconoscibile” per giustificare l’ascesa nazionalista e l’ingerenza americana nelle scelte del continente Nel nuovo documento di sicurezza nazionale, l’amministrazione Trump rispolvera la vecchia retorica dell’assedio, presentando l’Europa come. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trump che si mette da solo la medaglia della Fifa per la pace, non si può vedere. E il calcio a quel livello si conferma lo sport meno etico al mondo, ma lo avevamo capito in tempi non sospetti... #maiosonstrana - facebook.com Vai su Facebook
Netflix mette le mani su Warner, ma Trump non gradisce e prepara i veti: esclusiva sì, via libera no Vai su X
Dazi Trump, quanto ci costeranno? Danni fino a 12 miliardi per l'Italia, Sud in ginocchio (non la Puglia) - Le stime - Nel caso in cui i dazi imposti dall’amministrazione Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi, costerebbero all'Italia 3,5 miliardi di euro circa di mancate esportazioni. Si legge su affaritaliani.it
Myanmar, dazi del 44%: Trump non risparmia il Paese in ginocchio per il terremoto - La guerra commerciale che Donald Trump ha dichiarato all’intero pianeta non ha risparmiato nessuno. Lo riporta corriere.it
Trump, Nevi: “Dazi boomerang anche per chi li mette” - E le mosse dell’Italia: “Siamo un paese che opta per il libero scambio a dazi 0 tra Usa ed Europa” “I dazi come ha visto Trump ... Come scrive la7.it