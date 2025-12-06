Trump mette l’Europa in ginocchio | come la nuova strategia USA trasforma la paura in arma politica per imporre la sua agenda

Il documento di Washington dipinge un’Europa “irriconoscibile” per giustificare l’ascesa nazionalista e l’ingerenza americana nelle scelte del continente Nel nuovo documento di sicurezza nazionale, l’amministrazione Trump rispolvera la vecchia retorica dell’assedio, presentando l’Europa come. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

