Trump ha esplicitato che l’Ue non gli serve | il post-fiume di Crosetto su X

«Da tre anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e cioè che il rapporto con l’Ue sarebbe mutato e che le garanzie di difesa regalate dopo il 1945 sarebbero finite velocemente. Era chiaro, evidente. Con una tempistica più accelerata di quella che temevo (pensavo concedessero duetre anni in più) è accaduto ciò che era previsto». Inizia così un post-fiume con cui, su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato «traiettoria della politica americana» già «evidente prima dell’avvento di Trump, che ha accelerato un percorso irreversibile ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

