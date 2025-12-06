Trump ha esplicitato che l’Ue non gli serve | il post-fiume di Crosetto su X
«Da tre anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e cioè che il rapporto con l’Ue sarebbe mutato e che le garanzie di difesa regalate dopo il 1945 sarebbero finite velocemente. Era chiaro, evidente. Con una tempistica più accelerata di quella che temevo (pensavo concedessero duetre anni in più) è accaduto ciò che era previsto». Inizia così un post-fiume con cui, su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato «traiettoria della politica americana» già «evidente prima dell’avvento di Trump, che ha accelerato un percorso irreversibile ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Buongiorno. Ci sono due importanti documenti usciti ieri: il nuovo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese e la Strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump. Sono testi ufficiali e per questo vale la pena partire dalle loro parole, dai c - facebook.com Vai su Facebook
Usa-Cina, Crosetto: “Trump ha esplicitato che l’Ue non gli serve” - In un lungo post su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla del rapporto tra Trump e l'Unione Europea. Secondo lapresse.it
Trump: 'Maduro ha i giorni contati. Anche Russia e Cina fanno i test nucleari' - "Direi di sì": Donald Trump ha risposto così a una domanda in una intervista con la Cbs "se i giorni di Maduro sono contati". Lo riporta ansa.it
Trump: "Maduro? Ha i giorni contati" - Direi di sì"; così il presidente Usa, mentre resta alta la tensione con Caracas sulla questione del narcotraffico, di cui gli Usa accusano il Venezuela. Si legge su rainews.it