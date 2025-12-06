Trump elogia Bocelli | Ha una voce da angelo diversa da Pavarotti ma sono alla pari

Donald Trump ha elogiato Andrea Bocelli prima del concerto di venerdì nella East Room della Casa Bianca. “Sentiremo una voce, la voce di un angelo. È una voce che pochissime persone sono mai state in grado di raggiungere, di ottenere”, ha spiegato il capo della Casa Bianca che ha paragonato Bocelli a Pavarotti, altro suo grande amico: “Sono molto diversi. Quando li metti insieme, diciamo che sono alla pari. Diciamo che sono alla pari”, ha concluso Trump Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump elogia Bocelli: "Ha una voce da angelo, diversa da Pavarotti ma sono alla pari"

