Trump elogia Bocelli | Ha una voce da angelo diversa da Pavarotti ma sono alla pari

Lapresse.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha elogiato Andrea Bocelli prima del concerto di venerdì nella East Room della Casa Bianca. “Sentiremo una voce, la voce di un angelo. È una voce che pochissime persone sono mai state in grado di raggiungere, di ottenere”, ha spiegato il capo della Casa Bianca che ha paragonato Bocelli a Pavarotti, altro suo grande amico: “Sono molto diversi. Quando li metti insieme, diciamo che sono alla pari. Diciamo che sono alla pari”, ha concluso Trump Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

