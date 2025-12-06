Trump e i Mondiali 2026 ora Donald ama il soccer | Il calcio è il vero football

(Adnkronos) – Donald Trump tradisce il football e abbraccia il soccer. Il presidente degli Stati Uniti si scopre innamorato del calcio nel sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 che gli Usa organizzeranno tra 6 mesi con Messico e Canada. Nel sorteggio, in scena al Kennedy Center di Washington, Trump si prende il ruolo di protagonista con il supporto del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il presidente americano si presenta sfilando davanti ad un esercito di telecamere prima dell’inizio, si gode lo show di Andrea Bocelli, riceve il Fifa Peace Prize – un surrogato del Nobel – e poi si cimenta nella fase iniziale del sorteggio. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Altre letture consigliate

Mondiali 2026 a rischio per migliaia di tifosi: Trump tira giù la sbarra su 19 nazioni - facebook.com Vai su Facebook

Trump conferma i divieti d'ingresso negli USA per i tifosi di 19 nazioni ai Mondiali 2026: l'elenco Vai su X

Trump al sorteggio dei Mondiali: "Il football è questo, non quello americano..." - Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di estrarre la pallina degli Stati Uniti, il presidente Usa ha citato Pelé ("uno dei migliori, l'ho visto ... Si legge su sport.sky.it

Il selfie di Infantino, Trump e i presidenti di Canada e Messico ai sorteggi dei Mondiali FIFA 2026 - (Agenzia Vista) Usa, 06 dicembre 2025 Alla cerimonia dei sorteggi per i prossimi Mondiali Fifa che si svolgeranno negli Usa nell'estate del 2026 non è mancato un momento "selfie" con il Presidente del ... msn.com scrive

Bocelli canta "Nessun dorma", l'esibizione al sorteggio Mondiali 2026. Trump: «Ha la voce di un angelo» - Il Maestro Andrea Bocelli si è esibito al Final Draw della FIFA World Cup 2026, ospitato presso il prestigioso John F. Come scrive ilmattino.it

Trump e i Mondiali 2026, ora Donald ama il soccer: "Il calcio è il vero football" - Il presidente degli Stati Uniti si scopre innamorato del calcio nel sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 che gli Usa organizzer ... Lo riporta msn.com

Mondiali 2026, il sorteggio. Se qualificata l'Italia incontrerà Canada, Qatar e Svizzera - LIVEBLOG - Andrea Bocelli apre la cerimonia, i Village People l ... Si legge su ansa.it

Mondiali 2026, il sorteggio. Trump riceve il premio "Fifa per la pace" da Infantino. "Da bambino vidi Pelè giocare, uno dei migliori' - Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026. Scrive affaritaliani.it