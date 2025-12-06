Trump conferma i divieti d'ingresso negli USA per i tifosi di 19 nazioni ai Mondiali 2026 | l'elenco
L’amministrazione Trump conferma che cittadini di 19 paesi non potranno seguire le partite negli Stati Uniti, mentre giocatori e staff riceveranno i visti. La misura solleva dubbi sull’accesso dei tifosi di Haiti, Iran e altri Paesi qualificati al torneo del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
