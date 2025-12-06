Trump blocca l’Ue sugli asset russi ma Ursula ci prova

Gli americani stoppano l'ipotesi mentre VdL e Merz vanno a cena col recalcitrante primo ministro belga L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump blocca l’Ue sugli asset russi ma Ursula ci prova

Contenuti che potrebbero interessarti

Rivelate conversazioni del leader UE: temono che Trump tradisca l’Ucraina. Ma negli USA convivono due visioni diverse: è questo che blocca la pace. Approfondiamo https://www.ilsussidiario.net/news/ucraina-merz-e-macron-cercano-la-guerra-ma-il-primo-o - facebook.com Vai su Facebook

Armi a Kiev e paletti su asset russi. Meloni lancia segnali a Trump - ROMA – Ancorata all’Europa, ma sempre e comunque mostrandosi in linea con Donald Trump. repubblica.it scrive

Trump blocca i colloqui commerciali con il Canada dopo lo spot con la voce di Reagan - Trump ha risposto all'annuncio del primo ministro canadese Mark Carney che ha detto di voler raddoppiare le esportazioni del suo Paese verso i Paesi al di fuori degli Stati Uniti a causa della ... Da it.euronews.com

Carlo Calenda sull'incontro Trump-Zelensky: "The Donald asset di Putin" - "Io penso che Trump sia un aspirante dittatore e un asset russo, e cioè che il suo rapporto con Putin sia un rapporto di vecchia data, molto profondo, non completamente conosciuto, per cui alla fine, ... la7.it scrive

Le sanzioni di Trump mordono. Lukoil vende gli asset internazionali - Il gigante petrolifero russo Lukoil ha annunciato che venderà i propri asset esteri, pochi giorni dopo essere stato colpito dalle sanzioni statunitensi legate alla guerra in Ucraina. Lo riporta huffingtonpost.it