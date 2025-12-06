Trump attacca l’Europa | È una civiltà in declino L’analista | parole spietate odia il modello Ue

Roma, 6 dicembre 2025 – “Nostalgia per un tempo nel quale gli Stati Uniti e l’allora Unione Sovietica guidavano un mondo bipolare e tenevano tutti i paesi in linea. Un ordine che Trump sembra intenzionato a voler ristabilire”. È questo, nella visione di Gregory Alegi, docente di Storia delle Americhe alla Luiss, quello che traspare dalla nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, pubblicata ieri. Il documento è spietato, si parla di un’Europa come “civiltà in declino” che “rischia di diventare ‘irriconoscibile entro vent’anni” se le tendenze attuali non verranno invertite. Si parla di leader europei che nutrono “aspettative irrealistiche sulla guerra in Ucraina”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump attacca l’Europa: “È una civiltà in declino”. L’analista: parole spietate, odia il modello Ue

Altre letture consigliate

Trump attacca (di nuovo) due giornalisti : "Non passereste il mio test cognitivo" - la Repubblica Vai su X

Money.it. . Trump attacca una giornalista Nel commentare la sparatoria in cui due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti da un sospettato di origine afghana, Donald Trump ha avuto un duro scontro con una giornalista che chiedeva chiarimenti sul - facebook.com Vai su Facebook

Trump attacca l’Onu, Meloni: “Condivido su migrazione e clima”, divergenze su Ucraina - Meloni si dice d’accordo su migrazione e clima, ma prende le distanze dalle sue parole sull’Ucraina, ... Si legge su it.euronews.com

Trump attacca l'Onu e l'Europa: "L'Ue morirà di migranti e green" - Dal podio delle Nazioni Unite Donald Trump celebra il ritorno della forza americana, congratulandosi con se stesso per aver inaugurato "un'età dell'oro per gli Stati Uniti, che oggi sono di nuovo ... Lo riporta ilgiornale.it

Trump attacca Putin: 'Pensi alla pace, non ai supermissili' - "Putin pensi alla pace, non ai super missili": Donald Trump continua a sfidare lo zar, replicando in modo stizzito all'annuncio che la Russia ha testato con successo il missile da crociera a ... Lo riporta ansa.it