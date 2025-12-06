Trump Accounts | il nuovo fondo d’investimento per ogni bambino americano
Un contributo federale garantito e il sostegno dei grandi filantropi per creare un capitale di partenza a ogni nuovo nato: gli Stati Uniti sperimentano un modello innovativo di mobilità economica e di supporto alle famiglie. Gli Stati Uniti stanno introducendo una delle iniziative economiche più ambiziose degli ultimi anni: i Trump Accounts, conti d’investimento personali dedicati a ogni bambino americano. L’obiettivo è offrire fin dalla nascita un capitale che possa crescere nel tempo e diventare un vero punto di partenza per studio, lavoro e stabilità futura. Per ogni bambino nato tra il 2025 e il 2028, il governo federale depositerà automaticamente 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com
