Truffa 68enne per 6mila euro | arrestato finto avvocato di Aversa

I carabinieri di Sorrento hanno arrestato ad Aversa un uomo sospettato di truffa aggravata ai danni di una 68enne di Vico Equense. La truffa risale al 14 agosto, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da un malvivente che, fingendosi avvocato, le ha raccontato che la sorella e il cognato rischiavano l’arresto per aver investito . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Truffa 68enne per 6mila euro: arrestato finto avvocato di Aversa

