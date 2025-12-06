Bologna, 6 dicembre 2025 – Stanze in affitto a 600 euro. Sedicenti micro-appartamenti, spesso poco più che tuguri, locati a peso d’oro. E ancora, mutui sempre più difficili da sostenere per le famiglie. Sotto le Due Torri, trovare un tetto è un’impresa. Un tema caldissimo, al centro oggi del vodcast ‘il Resto di Bologna’, online su ilrestodelcarlino.it, Spotify e YouTube, che abbiamo trattato con alcuni protagonisti della scena immobiliare cittadina. Marcatili: “Gli affitti brevi? Non vanno demonizzati”. “La prima mossa da fare? Riabilitare il patrimonio non utilizzato di 16mila alloggi – spiega Marco Marcatili, direttore di Lombardini22 e presidente del Caab –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovare un tetto a Bologna è un'odissea: il nostro vodcast